Aydın'da Otizm Erken Tanı Merkezi açıldı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde faaliyete geçen Otizm Erken Tanı Merkezi, Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği bünyesinde hizmete açıldı.

Açılışa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Aksu, yaptığı konuşmada; “8. yılımızda bizim için çok değerli olan Otizm Erken Tanı Merkezi ve Bebek Ruh Sağlığını Polikliniğini Anabilim Dalımıza kazandırmış olduk. Üniversite olarak otizm erken tanısıyla ilgili Aydın halkına hizmet etme amacındayız.” dedi.

Mutluluklara Daha Fazla Şahitlik Etmek İçin Merkezimize Emek Verdik

ADÜ Hastanesinde kurulan Otizm Erken Tanı Merkezinin, Türkiye'de üniversite bünyesinde kurulan dördüncü merkez olduğunu belirten Aksu, “Her 58 çocuktan biri otizm hastası dünyaya gelmektedir. Bu sıklıkla mücadele ederken erken tanı adına Aydın'da yaşayan çocuklara bu fırsatı sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Anabilim Dalımızda takipli olan 450-500 otizm tanılı çocuk var ve biz otizm tanılı ailelerin erken tanı aldıklarındaki yaşadıkları durumu, geç tanı aldıklarındaki yaşadıkları çaresizliği çok fazla yaşıyoruz. O çaresizliği daha az yaşamak, mutluluklara daha fazla şahitlik etmek için Merkezimize emek verdik.” sözleriyle erken tanının önemine vurguladı.

Aksu, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serkan Öncü'ye, gönüllü bağışçılara ve minik yürekleriyle otizm erken tanı merkezi için bir ışık yakan ve harçlıklarından bir havuz oluşturup bağışta bulunan öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun'un Merkezin Aydın halkı ve çocuklar için hayırlı olmasını dileyerek Erken Teşhis ve Erken Tanı Merkezini çok önemsediklerini belirtti.

Kurdele kesiminin ardından, Otizm Tanı Merkezi ve Poliklinik odaları gezildi ve Doç. Dr. Hatice Aksu otizm hakkında bilgiler verdi.