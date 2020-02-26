Aydın'da otobüs terminalleri dezenfekte edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, son dönemde artan salgın hastalıklara karşı harekete geçti. Yolcu hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı Aydın ve Nazilli otobüs terminallerinde dezenfeksiyon çalışması yapan belediye ekipleri, toplu ulaşım araçlarını da ilaçlayarak hijyen sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak Nazilli ve Aydın otobüs terminallerinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Mevsim değişikliklerinden kaynaklı etkisini gösteren salgın hastalıklara karşı yapılan dezenfeksiyon çalışmasıyla yolcu sirkülasyonunun yoğun olduğu otobüs terminallerinde tam bir hijyen sağlandı. Vatandaşlar ise çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiriyor.

Toplu taşıma araçları ilaçlandı

Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplu taşıma araçları da ilaçlandı. Sarı Civcivler başta olmak üzere tüm toplu ulaşım araçlarını dezenfekte eden ekipler, çalışmaların belirli periyodlarla devam edeceğini belirtiyor.

Yapılan temizlik işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tedbir amaçlı dezenfeksiyon işlemine önem verdiklerinin altını çizdi. Başkan Çerçioğlu, "Özellikle ortak kullanım alanlarında hijyene daha fazla önem veriyoruz. Vatandaşlarımız Aydın'da toplu taşıma araçlarımızı ve otobüs terminallerimizi gönül rahatlığıyla kullanabilir. Olası salgın hastalıklara karşı tedbirimizi almaya devam edeceğiz" diye konuştu.