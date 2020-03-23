Aydın'da otomobil iş makinesiyle çarpıştı: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Umurlu-Dalama Mahallesi yolunda saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Aplak (45) idaresindeki 09 KU 335 plakalı otomobil Umurlu'dan Dalama Mahallesi istikametine seyir halinde iken yol kenarındaki iş makinesine arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Şaban Aplak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.