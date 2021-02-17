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Aydın'da otomobil yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye, Orta Mahalle Sanayi Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan 09 R 6455 plakalı otomobilde yangın çıktı. Sürücü Suna B., aracından duman çıkması üzerine otomobili sağa çekip indi. Otomobilden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, emniyet ekipleri de olası bir tehlikeye karşı caddede önlem aldı. Büyük panik yaşayan sürücü vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılması ardından trafik normale döndü.

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