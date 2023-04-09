Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Başından darbe alan yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Türkmen Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. yolun karşısına geçmek istediği sırada A.P. idaresindeki 35 BFY 817 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından darbe alan A.T. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.