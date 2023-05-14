Aydın'da oy kullanma işlemi başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başlarken, birçok vatandaş da sabahın erken saatlerinde sandığa giderek oyunu kullandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde ise 876 bin 562 seçmen 2 bin 731 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirecek. Sandıkların açılması ile birlikte vatandaşlar oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getirirken, Aydınlılar 20 siyasi partinin milletvekili adayı ve 1 bağımsız milletvekili adayı için oy kullanacak.

Aydın Vaililiği koordinesinde il genelinde seçimin güvenli ve huzur ortmaında geçmesi için gerekli önlemler alınırken, seçim sürecinde İl Emniyet Müdürlüğü'nden 350 araç ile 3 bin 500 personel, İl Jandarma Komutanlığından 297 araç ile 2 bin 50 personel olmak üzere toplam 647 araç, 5 bin 500 kolluk kuvveti görev yapıyor.