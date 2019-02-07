Aydın'da özel çocuklar, özel materyallerle mutlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan 52 koli materyal, Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel olarak üretilen fiziksel, mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerin sağlığı için risk oluşturmayacak 100 farklı çeşitteki 143 bin materyal setinden 52 kolisi tırla Aydın'a geldi. Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü deposuna indirilen malzemeler, oluşturulan komisyon tarafından il genelindeki özel eğitim öğrencilerine ulaştırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yolan çıkan ve Aydın'a ulaşan tırı karşılayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde özel eğitim orta, ağır ve zihinsel engelli öğrencilerimiz için Türkiye genelinde yaklaşık 100 farklı çeşitte 143 bin malzeme üretilmiş. Bu malzemelerden bir kısmı ilimize geldi. Yaklaşık 52 koli malzememiz tır ile geldi. Bu gelen malzemeleri ilimizde oluşturduğumuz komisyon tarafından Aydın'daki tüm özel eğitim okullarına ve normal eğitim veren okullarımızdaki özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerimize en kısa zamanda dağıtımı yapılacaktır. Buradaki amaç, Bakanlığımızın belki alanında ilk olan kimyasal içermeyen, tamamen sağlıklı bu tür malzemelerin çocuklarımıza ulaştırılmasıyla birlikte onların yüzlerini güldürmek ve ailelerini mutlu etmektir” diye konuştu.

Türkiye genelinde 6 bin özel eğitim sınıfının ve okulunun materyal ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan çalışma kapsamında, zaman içerisinde tüm okul ve sınıfların ihtiyacının karşılanması planlanıyor.