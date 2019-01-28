Aydın'da palmiyeler kuruyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde, görülmeye başlanan kırmızı palmiye böceği, palmiye ağaçların Fenix türlerini kurutmaya başladı.

Türkiye'de Ege, Marmara ve Akdeniz sahillerinde görülen kırmızı palmiye böceği, Efeler ilçesinin ana bulvarları ile park ve bahçelerde yer alan palmiye ağaçların “Fenix” türlerinde etkili olmaya başladı. Kırmızı palmiye böceği tarafından zara verilen palmiyelerde yer yer ağaç ölümlerine rastlandığı belirtildi.

Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, sahil bölgelerin sembolü haline gelmiş olan palmiye ağaçların ana gövdelerin taç aksamından girerek çok sayıda yumurta bırakan “Kırmızı Palmiye Böceği” önce larva olarak zarar vermeye başladığı ve kısa zamanda liflerden koza örerek zararını sürdürerek ağacı çökerttiğini ve sinsice ilerleyen zararlının bölgeyi tehdit ettiğini öne sürdü.

Dünyada kırmızı palmiye böceği ile savaşma şeklinin tuzaklama yöntemi olduğunu işaret eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, zararlının kurulan feromon tuzakları ile izlendiği kaydedildi