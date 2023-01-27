Aydın'da 'parada sahtecilik' suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'parada sahtecilik' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde yapılan devriye esnasında 'parada sahtecilik' suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.