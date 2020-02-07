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Aydın'da pazarcı esnafı ve vatandaşlar büyükşehrin çorbasıyla ısınıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aydın genelinde kurulan her pazarda dağıtılan çorbalar hem pazarcı esnafını hem de vatandaşları memnun ediyor.


Çine'de perşembe pazarında çorbalarını alan vatandaşlar uygulamanın devam etmesini isteyen Ali Küçükkolcu "Biz evimizde bu çorbayı içemiyoruz. Bu çorba bizim için bir velinimet. Çok memnunuz. Kendisi gibi, gülüşü gibi sıcacık bir çorba ikram ettiği için Özlem Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hatta çorba benim yaptığımdan da güzel olmuş" dedi.


Vatandaşların birçoğunun ekonomik zorluk içerisinde olduğunun altını çizen Çineli Abidin Duran "Bu çorba bir dükkânda 10 lira. Acaba buradaki insanlardan kaç tanesi 10 lira vererek çorba içebilir. Bu kış ayında düşünüp ikram eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz. Pazarcı esnafı için bu çorba bir velinimet" şeklinde konuştu.


Pazarcı esnafı Selma Erdoğan ise "Soğuk havalarda bir bardak çorba içimizi ısıtıyor. Başkasını bilemem ama benim için çok iyi. Soğuk havalarda burada ayaklarımız donuyor, üşüyoruz; bir bardak çorba içimizi ısıtıyor. Yani Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

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