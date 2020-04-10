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Aydın'da pazarcılar için ilçe yasağı kalktı

Aydın Valiliği kararı ile sebze ve meyve satan pazarcıların, kentin 17 ilçesinde kurulan pazarlarda tezgah açmalarına izin verildi.


Karar, geçimini büyük ölçüde pazarcılıkla sağlayan Acarlar Mahallesinde büyük sevinçle karşılandı.


İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Korona virüs tedbirleri kapsamında gıda ürünleri satan pazarcı esnaflarımızın ilçesi dışında diğer pazarlara gitmesinin yasaklanması kararı pazarcılarımızı özellikle Acarlar pazarcı esnafımızı ciddi şekilde olumsuz etkilemiştir. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi ve yasağın tedbirlere uyularak kaldırılması için gerekli talebi iletmiştim. İncirliova Kaymakamımız Sayın Ediz Sürücü başkanlığında benim de katıldığım bugün yaptığımız toplantı sonrası Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger'in oluru ile bu yasak kaldırılmıştır.


Tezgahlar arası üç metre bırakılması, maske ile eldiven takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyarak gıda ürünleri satan pazarcı esnaflarımız tüm ilçe pazarlarına gidebilirler. Pazarcılarımıza hayırlı olsun” dedi.

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