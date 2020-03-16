Aydın'da piyasa denetimleri sürüyor

Aydın'da Şubat ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 13 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 11'i ayıplı mal ve hizmetlerden 2'şer adet mobilya ve doğalgaz tesisatı ile birer adet bilgisayar, motosiklet, doğalgaz kombi, ulaşım hizmeti, emlak alım satım sözleşmesi, sigorta sözleşmesi, ASKİ Kanalizasyon katılım bedeli, 1'i banka sözleşmesi ve 1'i işyeri dışında kurulan sözleşmelerinden oluştu.

İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca Şubat ayı içinde 04 Şubat 2020 ve 14 Şubat 2020 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 6'sı tüketici lehine, 1'i tüketici aleyhine, 2'si uzlaşma ve 2'si görevsizlik olmak üzere toplam 11 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 3 bilirkişi ataması yapıldı.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde 8 işyerinde 48 üründe fiyat etiketi yönünden denetim yapıldı.