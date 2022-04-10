Aydın'da Polis Haftası törenlerle kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla Aydın Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü ve 6-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Aydın Valiliği önünde tören düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin Atatürk anıtına çelenk sunması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Çelenk sunumunun ardından konuşan Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Türk polisinin milli ve manevi hassasiyetleri gereği yüksek şuura sahip olduğunu ifade etti. Türk Polis tTeşkilatı'nın bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirten Ekici, "Türk milleti, polisine her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin bizlere duyduğu bu yüksek güvene layık olmak öncelikli hedefimiz olmalıdır. Türk polisi olarak sevgi, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaketin halkla bütünleşmesinin temel anahtarı olduğunu, aklımızdan çıkarmamalıyız. Atatürk ilke ve inkılaplarına, hukuk devleti anlayışına ve insan haklarına gönülden inanmış ve bağlı, üstün vatan sevgisi, görev aşkı, bilgi birikimi ve sorumluluk bilinci ile fedakarca görev yaparak hep birlikte teşkilatımızı daha da yükselteceğiz. Aydınımızın huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ve emeklilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Törene, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sezai Er, emniyet şube müdürleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Polis Haftası etkinlikleri, kent genelinde gün boyunca düzenlenecek olan çeşitli programlarla sürdürülecek.