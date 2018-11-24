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Aydın'da polislerin öğretmen eşleri unutulmadı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aydın’da görev yapan polislerin öğretmen eşlerinin öğretmenler günü düzenlenen yemekle kutlandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aydın'da görev yapan polislerin öğretmen eşlerinin öğretmenler günü düzenlenen yemekle kutlandı.


24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ve eşi Nur Baştuğ'un ev sahipliğinde Aydın Polisevi'nde bir şehit eşi, bir şehit kızı , üç gazi ve aileleriyle, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan yirmi beş emniyet mensubunun öğretmen olan eşleri ve çocuklarının katılımıyla yemek düzenlendi.


Düzenlenen yemeğe katılan öğretmenlere İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ve eşi Nur Baştuğ tarafından kitap hediye edildi.

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