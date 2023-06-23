Aydın'da polisten dolandırıcılığa karşı broşürlü uyarı

Aydın'da polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde 8 bin adet bilgilendirme broşürü dağıttı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, dolandırıcılık olaylarının önlenebilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Dolandırıcılık konulu toplam 8 bin adet bilgilendirme broşürü hazırlanarak vatandaşların yoğun bulunduğu umuma açık alanlarda dağıtılarak, vatandaşlara yazılı ve sözlü gerekli uyarılar yapıldı ve bilgilendirilmeleri sağlandı.