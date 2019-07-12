Aydın'da Psiko-Sosyal Dayanışma Merkezi açıldı

Aydın Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü himayesinde Türkiye'de Valilik bünyesinde ilk olma özelliği taşıyan “Portakal Çiçeği Yaşam Atölyesi Ergen Psiko-Sosyal Dayanışma Merkezi” nin açılışı gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger'in talimatları ile hayata geçirilen proje ile Aydın'da yaşayan 10-18 yaş arası çocuk ve ergenlerin yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlayan merkezin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Köşger ve beraberindeki protokol hizmete açılan binada incelemelerde bulunarak düzenlenen programa katıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 2017 yılında hayata geçirilen bu proje ile şimdiye dek 178 çocuk ve ergenin danışma aldığını ve bu merkezden faydalandığını belirterek, “Merkezimiz, hayatın en riskli dönemlerinden birisi olan ergenlik dönemi ile ilgili ailelerimizin ve ergenlerimizin ihtiyaç duyduğu danışma hizmetini verecek. Alanında uzman kişilerle birlikte çocukların çeşitli etkinliklerle eğlenerek öğrenmesini sağlayacaklar. Ergenlik döneminde çocuklarımızın bazen aşamadıkları ailelerinde aşmakta zorlandıkları, profesyonel destek isteyen durumlarda bu merkez yardımcı olacak. Bizim en önemli zenginliğimiz insan kaynağımız. Sağlıklı insan kaynağımız bizim diğer ülkelere nazaran üstün kılan tarafımız budur. Bizim sağlıklı iyi yetişmiş kişileri memleketin yüksek idealleri peşinde bu ülkeye hizmet eder hale getirebilmemiz lazım. Biz Aydın'da üstümüze düşeni yapıyoruz, inşallah burası bir örnek olup, ülke genelinde de buna benzer kurumlar oluşturulur. Merkezimiz, Valilik bünyesinde açılan ergen danışma merkezi bir ilk. Buradaki arkadaşlarımızın birçoğu da gönüllülük esasına göre çalışıyor. Çok güzel bir hizmet olacağını değerlendiriyoruz. Gençlerimize Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz” dedi.