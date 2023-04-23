İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da radar tespit cihazı ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde kontrol amacıyla durdurulan araçta trafik radarlarının yerini tespit etmeye yarayan cihaz ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrol amacıyla durdurulan araçta trafik radarlarının yerini tespit etmeye yarayan cihaz ele geçirildi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Efeler'de icra edilen trafik faaliyeti esnasında, kontrol için durdurulan bir araç içerisinde yasadışı bir şekilde trafik radarlarının yerini tespit etmeye yarayan 1 adet cihaz ve çakmaklık girişli şarj aleti ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İdari cezai işlem yapmak amacıyla ilgili kuruma bilgi verildiği öğrenildi.

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