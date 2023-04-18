Aydın'da Ramazan Bayramı süresince emniyet ekipleri teyakkuzda olacak

Ramazan Bayramı süresince umuma açık ve istirahat yerlerinde meydana gelecek olayların önlenmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışların men edilmesi için halkın ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi, vatandaşların huzurunu bozacak davranışların men edilmesi ve bayram tatili süresince güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görev başında olacak.

Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, park, bahçe, yeşil alan, mesire alanları, bankalar, kuyumcular ve benzeri yerlerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacı ile yaya ve motorize ekip uygulamaları arttırılırken, sivil görev yapan birimler de halkın yoğun olduğu bölgelerde görev ifa edecek. Şehirlerarası otogar, tren garı, bulvar, cadde, sokak ve ana arterlerde, şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarda oluşabilecek yoğunluklara karşı asayiş ve trafik yönünden kontroller arttırıldı.

Bu çerçevede; vatandaşların gerektiğinde kolaylıkla güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla, gelen ihbarları değerlendirmek üzere müracaat edebilecekleri telefon numaraları ve iletişim adresleri açıklandı. Aydınlılar bayram boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi olmak üzere; 0256 219 61 20 (6 hat) 225 25 06 (3 hat) Emniyet Müdürlüğü'ne, 0505 318 09 00 (5 hat), 0256 225 10 09 Efeler Polis Merkez Amirliği'ne, 0256 226 22 64 Ş. Yetkin Polis Merkez Amirliği'ne, 0256 226 15 75 Ovaeymir Polis Merkez Amirliği'ne, 0256 251 43 50 Umurlu Polis Merkez Amirliği'ne ulaşabilecekler.

Vatandaşlar ayrıca aydin155@egm.gov.tr ve aydinbilgi@egm.gov.tr e-mail adreslerini kullanarak da polis ekiplerine bildirimde bulunabilecek.