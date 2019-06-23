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Aydın'da reflektörsüz traktörlere geçit verilmedi

Aydın’ın Gerencik ilçesinde, Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri traktör römorklarına reflektör taktı.

Aydın'ın Gerencik ilçesinde, Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri traktör römorklarına reflektör taktı.


Germencik Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa olarak, ‘Reflektör Tak Görünür Ol' projesi hayata geçirildi. Gece karanlığında reflektörden yararlanarak traktörlerinin görünürlüğünün sağlanmasının planlandığı proje kapsamında Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde ekipler çalışma yaptı. Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu ve trafik ekipleri, traktör römorklarına reflektör taktı.


Trafik kazalarını önlemek istiyorlar


İlkbahar ve yaz aylarının gelmesi ile tarımsal faaliyetlerin arttığını kaydeden Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, “Tarımsal faaliyete bağlı olarak traktör kullanımı da bu aylarda artıyor. Diğer araçların gece karanlığında traktörleri fark etmesini sağlayarak trafik kazalarını önlemek amacıyla jandarma ekipleri ile ortak bir çalışma yaptık. Çiftçilerimize hem kazasız belasız hem de bol kazançlı bir tarım sezonu diliyorum” dedi.


Çiftçiler de yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çapakçıoğlu ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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