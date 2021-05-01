Aydın'da renkli 1 Mayıs etkinliği

Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sosyal mesafeli etkinlikle kutlandı. Tam kapanma çerçevesinde işçi temsilcilerinin katlımı ile gerçekleşen kutlama basın açıklaması sosyal mesafeli halay ve zeybek oyunuyla tamamlandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı etkinlik tamamlandıktan sonra herkes evlerine döndü.

Aydın'da çeşitli sendikaların temsilcileri ve izni olan çalışanlardan oluşan bir grup saat 15:00'te Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, sendika temsilcileri polis nezaretindeki etkinlikte sosyal mesafeye de azami ölçüde dikkat etti. Alanda gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında “Pandemi süresince toplu taşıma araçları ile işe gidip gelen, sokağa çıkma yasaklarında bile kapalı ortamlarda yan yana çalıştırılan emekçilerin, en temel ve acil sorunlarını toplu olarak ve daha güçlü şekilde dile getirecekleri güne, 1 Mayıs'a gelince meydanlara çıkmaları salgın gerekçesi ile yasaklanıyor. Emeğin ve üretenlerin uğradığı haksızlıklara karşı, 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününde tüm emekçilerin haklarını haykırmaya çalışıyoruz” diyerek çeşitli hak ve taleplerini sıraladılar.

Programın kapanışında toparlayıcı bir konuşma yapan Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman ise emeği ve alın teri ile ekmeğini kazanan herkese saygı duyulup emeğinin karşılığının da verilmesi gerektiğini belirtti.

“Davamız; işimiz, aşımız ve ekmeğimiz”

Programı takip eden basın emekçilerine ve polis ekiplerine teşekkür eden Başkan Yaman, takdir toplayan konuşmasında “Bizim davamız; İşimiz, aşımız, ekmeğimiz. Bizim başka bir davamız yok. Çocuklarımıza ve ailemizi iyi bir gelecek sağlamak ve onlara namerde muhtaç etmemek. Bizi ezenler ezdi. Biz kendimizden vazgeçtik. Ama şu bilinmelidir ki bizi ezenlerin çocuklarına çocuklarımızı asla ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı