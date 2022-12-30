Aydın'da restoran patlamasında çıkan yangında anne-kız birlikte can verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde restoranda meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişiden 2'sinin kimliği belli oldu. Yangında dışarıya çıkamayan Emine Düztepe ile 14 yaşındaki kızının birlikte can verdiği öğrenildi.

Olay, saat 15.35 sıralarında Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'daki bir döner restoranda meydana geldi. Restoranda tüp değişimi sırasında patlama yaşanırken bir anda alevler tüm binayı sardı. Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı. Yangında dışarıya çıkamayan isimlerden ikisinin de Emine Düztepe (37) ile kızı İrem Düztepe (14) olduğu öğrenildi. Anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şırnak'ta jandarma personeli olarak görev yapan İlker Düztepe'nin eşi ve kızının acı haberini alır almaz yola çıktığı aktarıldı.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden diğer 5 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.