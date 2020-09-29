İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da rüzgar kuvvetli esecek

Aydın’da bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Aydın merkez ve doğu ilçelerinde (Köşk, Yenipazar, Çine, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak) güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.