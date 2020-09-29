Aydın'da rüzgar kuvvetli esecek

Aydın'da bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Aydın merkez ve doğu ilçelerinde (Köşk, Yenipazar, Çine, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak) güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.