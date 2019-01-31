Aydın'da safra kesesi taşı kapalı yöntemle tedavi edildi

AYDIN (İHA) – Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde safra kesesi taşı rahatsızlığı kapalı yöntemle başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferdi Güneş, “Safra kesesinin en sık görülen hastalığı safra taşlardır. Hastanemizde safra kesesi taşı, kapalı (Laparoskopik Kolesistektomi) yöntemle ameliyat yapılmaktadır. Hastanemizde Çocuk Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Görkem Bulut ve ekibi tarafından safra kesesi taşı, kapalı yöntemle ameliyat dilerek başrılı bir tedavi gerçekleştirilmiştir. Ameliyatta emeği geçen tüm personelimize özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.