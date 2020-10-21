Aydın'da sağanak yağış etkili olacak

Uzun zamandır Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde giden hava sıcaklıkları bu hafta itibariyle düşüş yaşayarak, mevsim normallerine dönecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın'da bugün gök gürültülü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının ise ortalama 20 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

“Aydın puslu bir güne uyandı”

Ekim ayında yaz günü yaşamaya devam eden Aydın'daki vatandaşlar bu sabah bulutlu bir güne uyandı. Öğlen saatlerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken gün için hava sıcaklıklarının 20 dereceye, akşamları ise 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış dolayısıyla uzmanlar, yaşanabilecek sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.