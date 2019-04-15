Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

Aydın'da akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'da sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu seyreden hava akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Bir anda bastıran sağanak yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan yayalar ve araç sürücüleri yollardaki su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat süren gök gürültülü ve sağanak yağışlı hava bir müddet sonra etkisini kaybetti.

Meteoroloji verilerine göre, Aydın'daki yağışlı havanın merkez ve ilçelerinde Çarşamba gününe kadar zaman zaman etkili olması bekleniyor.