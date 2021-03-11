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Aydın'da sağanak yağış etkili oluyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde sağanak yağış etkili olurken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağış etkili olurken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.


Aydın'da etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Dün Meteoroloji tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da beklenen yağış gerçekleşti. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ile birlikte vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Aydın'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarından ilerleyerek kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı. Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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