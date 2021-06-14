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Aydın'da sağanak yağış etkili oluyor

Aydın’da zaman zaman etkili olan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Aydın'da zaman zaman etkili olan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.



Aydın'da sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu seyreden hava öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Sağanak yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, şemsiyesiz dışarıya çıkan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağışlı hava bir müddet sonra etkisini kaybetti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yağışlı havanın aralıklı olarak devam edeceği bildirildi.

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