Aydın'da sağanak yağış etkili oluyor

Aydın'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olurken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zaman zaman trafikte zorluk yaşadı.

Meteorolojiden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da beklenen yağış başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle vatandaşlar cadde ve sokaklarda su birikintileri dolayısıyla zor anlar yaşarken, zaman zaman araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte belediye ekipleri de yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Yetkililer vatandaşları; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.