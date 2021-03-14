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Aydın'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ile birlikte sağanak yağışlı havanın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ile birlikte sağanak yağışlı havanın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın'da bugün parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinde batısı sağanak yağışlı, yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı ve kuvvetli rüzgarlı, Salı gök gürültülü sağanak yağışlı ve rüzgarlı, Çarşamba öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı, Perşembe çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Yağış ve kuvvetli rüzgar ile birlikte vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

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