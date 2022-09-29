Aydın'da sağlık çalıştayı gerçekleştirildi

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Beyaz Reform” sonrasında Aydın'da da kamu hastanelerine dönüş süreci değerlendirildi.

Her geçen gün sevk alan il konumuna bir adım daha yaklaşan Aydın'da, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün başkanlığında sağlık çalıştayı gerçekleştirildi. Müdür Açıkgöz toplantıda, Hizmet Başkanları, Kamu Hastaneleri Başhekim, Başhekim Yardımcıları, İdari Mali Hizmetler Müdürleri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri ile bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi ise Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Beyaz Reform” oldu.

Gün geçtikçe artan sağlık imkanları ve altyapısı ile son 3 yılda yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın'daki sağlık hizmetlerinin de görüşüldüğü toplantıda özelden kamu hastanelerine dönüş süreci de masaya yatırıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Toplantıda Sağlık Bakanlığımız tarafından detayları kamuoyu ile paylaşılan 'Beyaz Reform' Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği, son dönemde yaşanan özel sektörden kamuya dönüşler ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Pandemi dönemi sonrasında normale dönüş süreçleri değerlendirilerek hastanelerin, Poliklinik ve acil muayene başvuru sayıları, acil servisler, sevkler, ameliyatlar, yataklı servisler ve yoğun bakım doluluk oranları ve genel sağlık hizmetlerinin iş ve akış süreçleri gözden geçirilerek yapılacak olan yeni planlamalar, yeni dönemin kazanımlarıyla birlikte, ilimizde vatandaşlarımıza sunulacak olan sağlık hizmetinin kalitesinin daha da artması sağlanacaktır. Özellikle son dönemde ilimize atanan hekimlerin artmasıyla birlikte hastanelerimizdeki branş eksikliği ortadan kalkacak ve sunulan sağlık hizmetinin en üst düzeyde verilmesi için gerekli tedbirler masaya yatırıldı” ifadeleri yer aldı.