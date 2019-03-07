Aydın'da sağlıklı ilek üretimi için toplantı düzenlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘Sağlıklı İlek Üretiminin Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması' projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

‘Sağlıklı İlek Üretiminin Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması' projesinin açılış toplantısı ilçe ve şube müdürleri, teknik elemanlar, Ziraat Odaları'nda çalışan tarım danışmanlarından oluşan 60 kişinin katılımı ile İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantı konuşmaların ardından Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsünden Ziraat Yüksek Mühendisi Berrin Şahin'in "İlek ve İncirin Ekonomik Önemi", Dr. Birgül Ertan'ın "İlekleme ve İlek Biyolojisi", Dr. Özlem Doğan'ın "Projenin Tanıtımı ve Temiz İlek Üretiminin Önemi" konularındaki sunumlarının ardından sona erdi.

Proje ile tüm incir üreticilerine ve ilek temin eden kişilere ileklerin sağlıklı olmalarının önemine yönelik farkındalık sağlamak amaçlanıyor. Konuyla ilgili araştırma çalışmaları yürütmüş kurum olarak İncir Araştırma Enstitüsü teknik personelleri öncelikle Tarım il ve ilçe müdürlükleri ile tarımla ilgili çalışan diğer kurum ve kuruluşlardaki teknik personellere yönelik olarak hizmet içi eğitim ve uygulamalı demonstrasyon eğitimlerinin ardından bu personellerin incir üreticilerine aynı eğitimleri vermeleri sağlanacak.