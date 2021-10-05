Aydın'da Sahil Rüzgarı 2 operasyonu

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 9 ilde turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik operasyon başladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatleri itibariyle Sahil Rüzgarı 2 operasyonlarına başladık. 9 ilimizde eş zamanlı olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve bu 9 ilimiz Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin Emniyet Müdürlükleri'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek bu çalışma turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilecek" dedi.