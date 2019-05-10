Aydın'da sahiller yaza hazırlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi'yle koordineli bir çalışma yürüterek Kuşadası'nı yaz sezonuna hazırlamaya başladı. Kuşadası içerisinde yapılan çalışmaların yanı sıra sahiller de özel araçlarla yaza hazır hale getiriliyor.

Geçen yıllarda olduğu gibi yapılan çalışmalarla Kuşadası sahillerinde bu yıl da sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan özel eleklerle kumlar küçük çöplerden arındırılırken özel öğütücülerle de küçük taşlar kum haline getiriliyor. Sahillerdeki kumun kalitesini artırmak için yapılan işlemlerle Kuşadası yaz sezonuna hazır hale getirilmiş olacak.

Sezonu erken açan tatilciler ise bir taraftan denizin keyfini çıkartırken bir taraftan da yapılan çalışmaları izledi. Yapılan çalışmaların Kuşadası'na deniz-kum-güneş tatili için gelenleri çok mutlu edeceğini belirten tatilciler ve Kuşadalılar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.

Başkan Çerçioğlu uygulamanın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaz boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtti. "Sahillerimizde kum kalitesini üst seviyede tutmak sahillerimizi tercih eden tatilcileri memnun ediyor " ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu, "Kuşadası deniz, kum ve güneşle bütünleşmiş bir tatil beldemiz. Misafirlerimizin tatillerini daha mutlu ve huzurlu geçirmeleri için Kuşadası Belediyemizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu yaz da Kuşadası için çok güzel olacak. Tüm tatilcileri tatillerini Aydın'da geçirmeye davet ediyorum" dedi.

Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi çevre temizlik ekipleri koordineli olarak Kuşadası genelinde temizlik çalışmalarına da devam ediyor.