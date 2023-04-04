İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da sahte dişçi operasyonu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki bir evde ruhsatsız olarak diş kliniği işlettiği iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir evde ruhsatsız olarak diş kliniği işlettiği iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri son zamanlar da bir ikamete giren vatandaşlardan şüphelenerek araştırma ve inceleme başlattı. Polis ekipleri Çarşı Mahallesi'nde evde ruhsatsız şekilde diş kliniği işleten K.K (61) isimli şahsın adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada diş kliniğinde bulunması gereken kalıp malzemeleri, porselen diş takımları, köprü sökücü diş model mumları gibi çok sayıda aparat ele geçirildi. Polis ekipleri ruhsatsız şekilde diş kliniği işleten şüpheli şahsı gözaltına alarak hakkında adli işlem başlattı.

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