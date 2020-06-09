Aydın'da sahte kimlikler ile kredi kartı çıkaran şebekeye operasyon düzenlendi

İzmir ve Aydın'da sahte kimlik kartları üzerinden kredi kartı çıkartarak, internetten 100 bin liralık alışveriş yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, başkalarının kimlik bilgilerini kullanarak, sahte kimlikler ile kredi kartı çıkartıp, internet siteleri üzerinden yüklü miktarda elektronik alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalarda 100 bin liralık alışveriş yapıldığı ve banka ATM'lerinden bir miktar nakit para ve kredi çekildiği bilgisine ulaşan ekipler, İzmir ve Aydın'da 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi

Ekipler tarafından arama yapılan adreslerde çok sayıda kredi kartı ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi. Öte yandan, operasyon kapsamında iki ayrı suçtan aranması bulunan D.G. isimli şahısla birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili bir şüpheliyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.