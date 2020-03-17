Aydın'da ‘Salgın Önlemlerine Destek ve Eğitim Bilimsel Kurulu' oluşturuldu

AYDIN (İHA) – Aydın'da, Efeler Belediyesi ile Aydın Tabip Odası'nın ortak projesi kapsamında "Salgın (Pandemi) Önlemlerine Destek ve Eğitim Bilimsel Kurulu" oluşturuldu.

Konuyla ilgili olarak Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada; “Aralık 2019'dan günümüze tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. İlk kez Çin'de tanısı konan yeni koronavirüs hastalığı hızla dünyaya yayılmış ve geçen hafta içinde Dünya Sağlık Örgütü hastalıkla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu salgının artık bir Küresel Salgın (Pandemi) olduğunu açıklamıştır. Ülkemizde de 10 - 11 Mart 2020 itibariyle olguların görülmeye başlaması ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulumuz hastalığın ülkemizde yayılımını ve salgın durumuna geçmesini önlemek amacıyla çok yerinde bazı önlemleri yaşama geçirmiştir. Bildiğiniz gibi geçen hafta içinde salgının önlenmesi amacıyla Efeler Belediyesi ülkemizdeki ilk uygulamalardan sayılabilecek toplu taşıma araçları ile ilgili dezenfeksiyon ve korunma kampanyası başlatmış ve bu konuda çalışmaların sürdürüleceğini belirtmiştir. Şimdi yine aynı amaca hizmet edecek şekilde Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası ortak çalışma kararı alarak bir ‘Salgın (Pandemi) Önlemlerine Destek ve Eğitim Bilimsel Kurulu' oluşturmuştur. Bu grubun amacı Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların alacağı kararların ilimizde ve özellikle Efeler Belediyesi sınırları içinde desteklenmesi ile ilgili çalışmalara katkı sunmak ve konu ile ilgili gerek halkın gerekse sağlık çalışanlarının bilimsel doğrulara etkin ve zamanında ulaşmasının sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle eğitim materyalleri hazırlanacak ayrıca gerekli durumlarda oluşacak sorunlarla ilgili görüş ve çözüm önerileri sunulacaktır. Alınan önlemler ile hastalığın ülkemizde yayılımının durdurulması hepimizin hedefi ve umududur. Bu anlamda bu Bilimsel Kurul üstüne düşeni yapmaya hazırdır” denildi.