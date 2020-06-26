İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da Salı Pazarı açılıyor

Efeler Belediye Başkanı M.

Fatih Atay, Aydın'da Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan tarihi Salı Pazarı'nın açılacağı müjdesini verdi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonrasında genelgeye uymadığı için Zafer Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı kapanmıştı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nevzat Biçer Parkı'nda Pazar esnaflarıyla bir araya gelerek, hem vatandaşların hem de Pazar esnaflarının isteği üzerine Salı Pazarını gerekli önlemleri almak kaydıyla tekrardan açılacağını söyledi. Vatandaşların ve Pazar esnafının mağdur olmamaları için yoğun çaba harcayan Başkan Atay, Pazar alanında sergi açan esnafların kurallara uyup sosyal mesafelerini koruyarak tezgah açacağının sözünü alarak, esnafların tek ve çift olarak belirlenen numaralarına göre dönüşümlü olarak tezgah açabileceklerini söyledi.


30 Haziran Salı gününden itibaren Pazar esnafları Salı Pazarında dönüşümlü olarak tezgah açabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.