Aydın'da Salı Pazarı açılıyor

Fatih Atay, Aydın'da Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan tarihi Salı Pazarı'nın açılacağı müjdesini verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonrasında genelgeye uymadığı için Zafer Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı kapanmıştı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nevzat Biçer Parkı'nda Pazar esnaflarıyla bir araya gelerek, hem vatandaşların hem de Pazar esnaflarının isteği üzerine Salı Pazarını gerekli önlemleri almak kaydıyla tekrardan açılacağını söyledi. Vatandaşların ve Pazar esnafının mağdur olmamaları için yoğun çaba harcayan Başkan Atay, Pazar alanında sergi açan esnafların kurallara uyup sosyal mesafelerini koruyarak tezgah açacağının sözünü alarak, esnafların tek ve çift olarak belirlenen numaralarına göre dönüşümlü olarak tezgah açabileceklerini söyledi.

30 Haziran Salı gününden itibaren Pazar esnafları Salı Pazarında dönüşümlü olarak tezgah açabilecek.