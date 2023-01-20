Aydın'da Sarıçay Barajı yükseliyor

Aydın'ın en büyük yatırımlarından olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar hızla devam ederken, barajın tamamlanması ile birlikte 20 milyon 750 bin metreküp içme suyu sağlanacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen ve önemli yatırım projelerinden olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söke'nin Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasının ardından barajdan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Aydın'ın bereketli topraklarına önemli cansuyu olması beklenen Sarıçay Barajı'nda depolanacak olan su ile Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere vatandaşlara içme suyu sağlayacak.

Konu ile ilgili DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

Egenin incisi Efeler diyarı Aydın'ın kendilerine sunulan su imkanlarını büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; “Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajımız, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 125 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacaktır” dedi.

“150 bin metreküp gövde dolgusu yapıldı”

Sarıçay Barajı inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini sözlerine ekleyen Balta; “1 milyon 618 bin metreküp yapılması planlanan gövde dolgusunun 150 bin metreküpü tamamlanmıştır. Sarıçay Barajı projesinde tüm çalışmaların tamamlanması neticesinde Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyunu temin edecektir” şeklinde konuştu.