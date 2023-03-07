Aydın'da Sarıçay Barajı yükseliyor

Aydın'ın en büyük yatırımlarından olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar hızla devam ederken, barajın tamamlanması ile birlikte 20 milyon 750 bin metreküp içme suyu sağlanacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen ve önemli yatırım projelerinden olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söke'nin Bağarası ve Çalışlı Mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasının ardından barajdan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Aydın'ın bereketli topraklarına önemli cansuyu olması beklenen Sarıçay Barajı'nda depolanacak olan su ile Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere vatandaşlara içme suyu sağlayacak.

Yapım çalışmaları devam eden Sarıçay Barajı, beton dolgu tipinde olup, temelden 125 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Çalışmalar aralıksız olarak devam ederken bugüne kadar 1 milyon 618 bin metreküp yapılması planlanan gövde dolgusunun 150 bin metreküpü tamamlandı. Bölgenin ihtiyaçlarını uzun süre karşılamak üzere inşa edilen yapının tamamlanmasıyla birlikte Söke ve Kuşadası ilçeleri başta olmak üzere ortalama 300 bin vatandaşın içme suyu ihtiyacı karşılanacak.