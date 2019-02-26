Aydın'da sarımsak hırsızları yakalandı

Aydın'da toptancı halinden yaklaşık 1 ton sarımsak çalan hırsızlar polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova Acarlar toptancı halindeki bir işletmeden sarımsak çalındığı ihbarı üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelileri belirledi. M.K ve F.Ş. polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheliler çaldıkları sarımsakları Aydın'da bir pazarcıya sattıklarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.