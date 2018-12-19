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Aydın'da şaşırtan kaza

Aydın’da gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'da gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Batı Gazi Bulvarı Kemer istikametine gidişe göre trafiğe kapatılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaza saat 22:30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 09 KK 264 plakalı otomobil Kız Meslek Lisesi Kavşağı'ndan Kemer istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan 09 KT 028 plakalı kamyonete çarptı.


Kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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