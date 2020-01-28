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Aydın'da şaşırtan kaza

Denizli-İzmir karayolunda seyreden bir kamyon Umurlu’da bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

Denizli-İzmir karayolunda seyreden bir kamyon Umurlu'da bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, dümdüz yolda meydana gelen ilginç kaza herkesi şaşırttı.


Kaza gece yarısı Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Denizli istikametinden Aydın istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 35 DIT 40 plakalı, konteynır yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yan yola giren kamyon daha sonra devrilerek yan yattı. Gece yarsısı kamyonun büyük bir gürültü ile devrilmesi üzerine uyanıp yola koşan vatandaşların ihbarı ile olay yerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Vatandaşların da yardımı ile devrilen kamyonun sürücüsü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yoldan çıkan kamyonun yolun kenarındaki evlere çarpmaması olası bir faciayı önlerken, dümdüz yolda meydan gelen ilginç kaza herkesi şaşırttı.


Polis tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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