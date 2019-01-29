Aydın'da şehir içi otobüs şoförlerine eğitim semineri

İki gün süren seminerde, dikkat dağınıklığından öfke kontrolüne kadar birçok konu ele alınırken özellikle direksiyon başında cep telefonu ile konuşmanın neden olduğu sıkıntı ve sorunlar ele alındı. Seminer sonunda şoförler kontak çevirdikten sonra cep telefonları ile vedalaşma kararı aldı.

Efeler Belediyesi Yeni Nikah Salonu'nda bulunan salonda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca çeşitli konuların ele alındığı seminere konuşmacı olarak Psikiyatrist Dr. Gökhan Aksu katıldı. Seminerde en çok üzerinde durulan konuların başında direksiyonda iken cep telefonu kullanmanın neden olduğu kazalar ele alındı. Eğitim semineri sonunda sürücülerin ve şoförlerin seyir hainde iken cep telefonu kullanımına son vermeleri için slogan yarışması düzenlendi. Oluşturulacak komisyon tarafından en güzel slogan belirlenip sloganı üreten kişi de ödüllendirilecek.

“Bizde her koyun kendi bacağından asılmıyor”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Aydın Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın, şoförlük mesleğinin yapılan hatanın sadece şoförü bağlamadığını belirterek “Birçok işte yapılan hata sadece yapanı bağlar. Ancak şoförlük mesleğinde durum böyle değildir. Yani bizim meslekte her koyun kendi bacağından asılmaz. Kişinin canını emanet ettiği nadir meslekler vardır. Bunlardan biri de şoförlük mesleğidir. Direksiyon başına geçen bir kişinin hatası taşıdığı kişilerin yanı sıra trafiğe çıkanları da etkiliyorsa bizim hatamız sadece bizi değil herkesi bağlıyor demektir. Bu nedenle biz şoförler daha dikkatli olmak zorundayız” diyerek Aydın Şehir İçi Halk Otobüsleri şoförleri olarak daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Gerek ayın şoförü uygulaması gerekse yaptıkları mesleki eğitim faaliyetleri ile Aydın Şehir İçi Halk Otobüslerini kullanan şoförleri oldukça başarılı bulduğunu belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Gerek nezaketleri gerekse kurallara olan bağlılıklarından dolayı Şehir İçi taşımacılığı yapan şoför meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir kural ya da yasak boşuna getirilmemiştir. Son yıllarda kazaların en önemli nedenlerinden birinin seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan kaynaklandığı bilinen bir gerçek. Bu nedenle tüm sürücülerin direksiyona geçtiğinde cep telefonları ile vedalaşmasını istiyoruz. Aydın olarak bunu da başaracağız” diye konuştu.

Bir yandan şehirdeki ulaştırma hizmetinin devam etmesi diğer yandan da herkesin eğitim faaliyetinden faydalanması için periyotlar şeklinde 2 gün boyunca devam eden eğitim seminerinde Psikiyatrist Dr. Gökhan Aksu, Aydın'daki şoförlere seminer verdi. Aksu, "Şehiriçi otobüs şoförlerine araç kullanırken cep telefonu kullanımı hakkında bir eğitim planladık. Hedefimiz bilinen bir tehlikeye karşı farkındalığı arttırmaktı. Şoförlerimizin de düşüncelerini paylaştığı verimli bir eğitim oldu. Araçta telefon kullanımının dikkat üzerine etkileri ve kazalardaki rolü üzerine bilgilendirmeler yaptık" dedi. Görsel sunumlarla da zenginleştirilen eğitim seminerinin oldukça verimli geçtiğini belirten şoförler kooperatif yönetimine teşekkür ettiler.