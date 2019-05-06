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Aydın'da Şehir Tiyatrosu kursiyerleri sahneye çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda yıl boyunca tiyatro kurslarına katılan kursiyerler yılsonu oyunlarıyla seyirci karşısına çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yıl boyunca tiyatro kurslarına katılan kursiyerler yılsonu oyunlarıyla seyirci karşısına çıktı. Çocuk ve genç oyuncuları tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu onların sanatla iç içe olmalarından çok mutlu olduklarını söyledi.


Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda üç farklı oyunla seyirci karşısına çıkan çocuklar ve gençler hem ailelerinden hem de seyircilerden tam not aldı.


Sahneye ilk olarak çocuklar çıktı ve çeşitli skeçlerden oluşan "Skeç Gösterisi"ni oynadı. Yıl boyunca tiyatro eğitmenlerinden öğrendiklerini başarılı bir şekilde sahneleyen çocuklar izleyicilerden büyük alkış aldı. Daha sonra ise sahneye "Kırmızı" adlı oyunla yine çocuklar çıktı. Sahneye en son ise 3 perdelik "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı oyunla gençler çıktı. Başarılı bir oyun sahneleyen gençler, tiyatrodaki ilk yıllarında büyük bir başarıya imza attı.


Oyun sonunda gençler seyircileri Türk tiyatrosunun duayen isimlerine de saygı duruşunda bulunarak seyirciyi onların posterlerinin arasında selamladı.


Oyunlarını sahneledikten sonra katılım belgelerini tiyatro eğitmenlerinden alan çocuklar ve gençler çok mutlu olduklarını söyleyip kendilerine her zaman destek verdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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