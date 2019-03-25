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Aydın'da Şehiriçi Kooperatifi'nden örnek uygulama

Aydın’da Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, trafikte telefonla konuşmanın tehlikesine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturulması amacı ile hazırladığı ‘Telefonu değil, direksiyonu tut’ yazılı stickerleri araçlarına yapıştırdı.

Aydın'da Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, trafikte telefonla konuşmanın tehlikesine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturulması amacı ile hazırladığı ‘Telefonu değil, direksiyonu tut' yazılı stickerleri araçlarına yapıştırdı.


Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, araç kullanırken telefonla konuşmanın önüne geçmek için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Kooperatif bünyesinde çalışan şoförlerden araç kullanırken telefonla konuşulmamasını anlatan slogan belirlenmesi istendi. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Psikiyatri Uzm. Dr. Gökhan Aksu'nun değerlendirmesi sonucu şoför Kadir Çalışkan'ın ‘Telefonu değil, direksiyonu tut' yazılı mesajı seçilerek, araçlara yapıştırılması kararlaştırıldı.


Şoför Çalışkan, katkısından dolayı çeyrek altınla ödüllendirirken, Çalışkan'ın ödülünü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir verdi.


Araç kullanırken telefonla konuşmanın önüne geçmek için oluşturdukları farkındalık hakkında açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, “Ülkemizde kazalarının birçoğu sürücünün telefonla konuşmasından dolayı meydana geliyor. Bu anlamda kooperatif yönetimi olarak buna dikkat çekmek istedik. Bu anlamda ‘Telefonu değil, direksiyonu tut' yazılı stickerler hazırladık. Tüm sürücülere talep etmeleri halinde bu stickerlerden verebiliriz. Sürücülerimizi araç kullandıkları esnada telefonla konuşmamaya davet ediyoruz. Çünkü araç kullanırken telefonla konuşmak telafisi mümkün olmayan hatalara yol açabilir. Hem kendimiz hem de başka sürücü ve vatandaşlar için asla araçlarımızla seyir halindeyken telefonla konuşmayalım” diye konuştu.

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