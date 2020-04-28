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Aydın'da şehiriçi özel halk otobüslerine el dezenfektanı dağıtıldı

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kooperatif tarafından alınan el dezenfektanlarının 160 araca dağıtıldığını açıkladı.


Kooperatif Başkanı Yalçın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kovid-19' la mücadele kapsamında yolcularımızın sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri için kooperatifimiz tarafından el dezenfektanları alınarak 160 aracımıza dağıtılmıştır. Ramazan ayı münasebetiyle yayınlanan genelge kapsamında iftar saatlerinde araç sayılarımız iki katına çıkartılarak seferlerimiz sıklaştırılmıştır. Bu zorlu süreci hep birlikte el birliğiyle aşacağız. Kimse zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmasın. Evde kalın sağlıkla kalın” diye konuştu.

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