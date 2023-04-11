Aydın'da şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları iftarda buluştu

Aydın'da Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 178. yıldönümü ve Polis Haftası sebebiyle düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Aydın'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde iftar programı düzenlendi. Aydın-Muğla Karayolu'ndaki bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğinde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, İl Emniyet müdürü Mehmet Suat Ekici, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sezayi Er ve protokol üyeleri şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Misafirler ile yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Ekici, uzun süre sohbet etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da Polis Haftası'nı kutlayarak, "Ülkemiz ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini; zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren emniyet teşkilatımızın 178. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece-gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden emniyet mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içindeyiz" diye konuşarak özveriyle görevinin başında olan emniyet mensuplarına teşekkür etti.