Aydın'da semt pazarlarının ateşi düştü

Aydın'da geçtiğimiz haftalarda cep yakan sebze fiyatları bu hafta 8 ila 10 lira arası geriledi.

Efeler ilçesinde Salı günleri kurulan tarihi Salı pazarında hem havaların ısınması hem de fiyatların gerilemesi ile yoğunluk oluştu. Geçtiğimiz haftaya göre sebze fiyatları yaklaşık 8 ila 10 lira arasında geriledi. Tezgahın fiyat şampiyonu 30 lira ile taze fasulye olurken pazar esnafı havaların ısınması ve ürünün bollaşması ile taze fasulyenin de fiyatının gerileyeceğini belirtti.

Vatandaşların sebze ve meyve alışverişlerinde marketler yerine semt pazarlarını tercih ettiğini belirten pazarcı Adem Sakman, "Çok şükür pazarımız kalabalık. İnsanlar geçtiğimiz haftalarda fiyatların yüksekliğinden dert yanıyorlardı ancak bu hafta pazarın ateşi biraz düştü. Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyatlarda 8-10 lira arasında net fark var. Mesela en basitinden geçen hafta biber 35 lira iken bu hafta 25 liraya düştü. Sivri çarli biber 25, diğer kırmızı ve dolmalık biberler 20, patlıcan, kabak ve salatalık 15 lira, domates ise 10-15 liradan satılıyor. Bezelyenin tam mevsimi değil ama geçen hafta 30 liraydı o da bu hafta 20 lira. Taze fasulye geçen hafta 40 liraydı şimdi 30 lira. Ürünler ilk çıktığında biraz pahalı olur ve sonrasında yavaş yavaş düşer. Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecek inşallah" dedi.

Bazı vatandaşların da bütçesine göre alış-veriş yaptığını sözlerine ekleyen Sakman, "Vatandaş fiyatlardan dert yansa da gıda olmadan olmuyor. En kötü nefislerini köreltecek kadar alıyorlar. Bazıları da bütçelerine göre '10 liralık, 15 liralık yap' diyerek alıyor. Vatandaşımızın gönlünce alış-veriş yapabilmesi için fiyatlarımızı olabildiğince düşük tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.