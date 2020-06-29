Aydın'da sendikalardan ‘Kıdem tazminatına dokunma' eylemi

Kıdem tazminatının mevcut haliyle kalmasını isteyen Mustafa Aydın, “Kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir. İşçinin yıllardır döktüğü terin ve verdiği bir ömrün karşılığıdır. Kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz” dedi.

Türk-İş'in Aydın'daki sendika binası önünde çalışanların yanı sıra Belediye İş Sendikası, Teksif Sendikası, Yol-İş Sendikası, Haber-İş Sendikası ve tarım İş Sendikası temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirilen “Kıdem tazminatıma dokunma” etkinliğinde basın açıklamasını okuyan Başkan Mustafa Aydın, “İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız bu işe el atıp gereğini yapacaktır. Birkaç kişinin ağzına bakıp milyonlarca kişinin mağdur olmasına engel olacaktır” dedi.

Çalışanların son günlerde sıkıntılı bir durum yaşadığını ve kıdem tazminatı üzerine yapılmak istenen düzenlemelerle milyonlarca kişinin mağdur olacağını belirten Türk-İş İl Temsilcisi ve Tes-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Aydın, “Bu uygulama ile İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatları ortadan kaldırılıyor. Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor. Ama ortada paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yok. Fatura her zaman olduğu gibi işçiye kesiliyor. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Bu konuda görüşümüz net Türk-İş kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz” dedi.