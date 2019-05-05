Aydın'da serin ve yağışlı hava etkili oluyor

Aydın'da öğlen saatlerinde başlayan serin ve yağışlı hava etkili oluyor.

Aydın'da bir haftadır devam eden sıcak hava yerini yağışlı ve serin havaya bıraktı. Bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da yağışlı havanın yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenirken, hafta başında itibaren sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Aydın'da Pazartesi günü çok bulutlu, Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba günü çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken sıcaklık değerlerinin Perşembe gününe kadar 21-22 derecelerde olması tahmin ediliyor.