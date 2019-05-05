İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da serin ve yağışlı hava etkili oluyor

Aydın’da öğlen saatlerinde başlayan serin ve yağışlı hava etkili oluyor.

Aydın'da öğlen saatlerinde başlayan serin ve yağışlı hava etkili oluyor.


Aydın'da bir haftadır devam eden sıcak hava yerini yağışlı ve serin havaya bıraktı. Bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da yağışlı havanın yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenirken, hafta başında itibaren sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Aydın'da Pazartesi günü çok bulutlu, Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba günü çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken sıcaklık değerlerinin Perşembe gününe kadar 21-22 derecelerde olması tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.